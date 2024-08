OM ‍: Daniel Riolo détruit le rêve marseillais

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a frappé fort pour la première de Roberto de Zerbi sur le banc olympien en Ligue 1. Les Phocéens ont corrigé Brest, 3e du dernier championnat, 5-1 sur sa pelouse. Mais, Daniel Riolo a nuancé quelque peu l'enthousiasme général.

Les supporters marseillais et les observateurs voulaient voir à l'œuvre l'OM de Roberto de Zerbi, ils n'ont pas été déçus samedi après-midi. Marseille a étrillé Brest en Bretagne sur le score de 5-1. Les recrues comme Mason Greenwood, auteur d'un doublé, ou Geronimo Rulli, sauveur d'un penalty brestois, ont été à la hauteur de l'évènement. L'OM a pris la tête de la Ligue 1 d'entrée et a surtout puni le troisième du dernier championnat de France. Le Stade Brestois, si performant la saison passée, a été réduit au rôle de simple figurant. Difficile de ne pas être dithyrambique devant la performance marseillaise.

Riolo n'a pas trouvé l'OM immense

Un homme pourtant est plus mesuré que les autres, Daniel Riolo. Le polémiste de RMC a analysé la victoire de l'OM à Brest. S'il reconnaît les « belles promesses » marseillaises et qu'il avoue avoir « envie d’être le week-end prochain pour voir l’OM », Riolo estime que le succès phocéen est quelque peu surévalué. Selon lui, le scénario de samedi a été trop favorable aux Marseillais pour tirer des enseignements solides dès maintenant.

📺 @DanielRiolo : "Comme Eric Roy, moi non plus je n'ai pas vu un OM immense. Après, ce n'est que le début, il y a de très belles promesses. J'ai déjà envie d'être le week-end prochain pour voir à nouveau l'OM." #RMCLive pic.twitter.com/82X6xL6UNf — After Foot RMC (@AfterRMC) August 17, 2024

« J’ai vu l’analyse d’Eric Roy qui n’est pas un entraîneur qui a le seum, il est souvent juste. Il a dit qu’il en voulait énormément à son équipe sur la façon dont elle a abordé la rencontre, les efforts, les espaces laissés, et qu’il n’a pas vu un OM immense. Et bah je vais te dire, moi non plus. Comme j’ai pas vu un PSG immense, un Monaco immense. C’est le début de la saison. Je pense que le scénario leur est extrêmement favorable. Quand Brest obtient son penalty (à 0-1), on se dit qu’ils sont partis comme la saison dernière. Del Castillo le rate, c’est pas le même match s’il le marque. Je ne sais pas si toutes les semaines l’OM jouera face à un défenseur aussi mauvais qu’Amavi parce que ça a été un boulevard complet de son côté », a t-il lâché dans l'After Foot. Il est vrai qu'il n'est pas courant de marquer 5 buts sur 5 frappes cadrées comme l'OM samedi. Une réussite totale qui devra se confirmer contre Reims, Toulouse mais surtout face à Nice et Lyon pour les prochains matchs de l'OM.