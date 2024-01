4,5ME pour cet attaquant de l'OM, Longoria déchire l'offre ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Revenu à l'OM après la fin de son prêt à Botafogo, Luis Henrique est déjà mis sur le marché des transferts. Mais Pablo Longoria n'acceptera pas n'importe quelle offre.

John Textor peut-il faire les affaires de Pablo Longoria ? On ne le sait pas encore, et cela même si le propriétaire de Botafogo ne masque pas son désir de faire revenir Luis Henrique, prêté depuis juillet 2022 par l’Olympique de Marseille, mais qui est désormais reparti vers la cité phocéenne. Pour l’OM les choses sont relativement claires, si une bonne offre se présente, alors l’ailier brésilien pourra partir, alors que son contrat s’achève en juin 2025. Recruté pour 8 millions d’euros en 2020, Luis Henrique devrait permettre à Marseille de faire une petite plus-value, mais il ne faudra pas s’attendre à un chèque colossal. Et à priori la première proposition reçue par le président de l’OM a confirmé que le prix du joueur n’allait pas s’emballer lors de ce mercato d’hiver 2024.

L'OM ne fait pas des soldes au mercato

🔵⚪️ | 🇧🇷



▫️ Le club a reçu une offre d’un club Brésilien à hauteur de 4,5 M€ pour Luis Henrique, elle a été logiquement refusée. ❌



▫️Le joueur n’est pas contre un départ en Europe !



Bonne nuit la #TeamOM 🫶 pic.twitter.com/QaKHBvbtbv — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 13, 2024

Sans dire s’il s’agissait de Botafogo, La Minute OM révèle que l’Olympique de Marseille a effectivement réceptionné une première offre pour Luis Henrique, mais que le montant proposé était de 4,5 millions d’euros. Et sans même attendre, Pablo Longoria a refusé de négocier pour l’attaquant brésilien à ce prix. Cependant, le média spécialisé répète que l’attaquant sud-américain ne refusera pas un retour au Brésil, ayant probablement compris que l’avenir de sa carrière n’était pas réellement eu Europe, même s’il y a pensé en rejoignant l’OM. En attendant, Luis Henrique est toujours dans l'effectif de Gennaro Gattuso en attendant l'offre fatale.