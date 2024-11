30 ME sur ce joueur, l’OM envoie De Zerbi négocier

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Attentif au marché en Italie, l’Olympique de Marseille s’intéresse au milieu de la Juventus Turin Nicolo Fagioli. Le club phocéen a déjà fait le premier pas vers l’international italien, contacté par l’entraîneur Roberto De Zerbi en personne.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille ne renforcera pas uniquement sa défense. Nos confrères de L’Equipe révélaient vendredi le souhait de Roberto De Zerbi qui attend les arrivées d’un latéral droit et de deux défenseurs centraux. Mais le club de Franck McCourt s’active également pour renforcer son entrejeu. Le pensionnaire du Vélodrome fait effectivement partie des courtisans de Nicolo Fagioli (23 ans).

L'OM en pole position pour signer Nicolo Fagioli ! https://t.co/sGfzReBxrg — Foot01.com (@Foot01_com) November 29, 2024

En manque de temps de jeu sous les ordres de Thiago Motta (6 titularisations cette saison toutes compétitions confondues), le milieu de la Juventus Turin est notamment annoncé dans le viseur de Naples et du Paris Saint-Germain. Mais d’après le journaliste italien Giovani Albanese, c’est bien l’Olympique de Marseille qui a pris les devants sur ce dossier. Peut-être grâce à Roberto De Zerbi. Car de son côté, le Corriere dello Sport nous apprend que l’entraîneur olympien s’est déjà entretenu avec Nicolo Fagioli. Il s’agissait là des premiers échanges entre le club phocéen et l’international italien, que l’on peut considérer comme une cible importante étant donné l’implication du technicien.

L'OM prêt à miser gros

On devine que le prix demandé par la Juventus Turin n’a pas refroidi l’Olympique de Marseille. La Vieille Dame n’a pourtant pas l’intention de brader son joueur formé au club. Pour transférer son milieu de terrain sous contrat jusqu’en 2028, le géant de Serie A réclamerait entre 25 et 30 millions d’euros, soit un énorme investissement pour la direction marseillaise qui a peut-être prévu de financer cette opération avec des ventes. En tout cas, l’arrivée d’un joueur du calibre de Nicolo Fagioli permettrait à Roberto de Zerbi d’aligner un trio de haut niveau avec Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg au milieu.