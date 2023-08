18ME pour Guendouzi, la Lazio donne son accord à l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Alors que le dossier semblait être à l'arrêt depuis 24 heures, le transfert de Matteo Guendouzi de l'OM à la Lazio s'accélère puisque Pablo Longoria et son homologue romain ont trouvé un accord.

Mattéo Guendouzi allait-il jouer les prolongations à l'OM ? Depuis l'élimination des Marseillais de la Ligue des champions, il ne faisait pas de doute que l'avenir du milieu sur la Canebière était menacé. Gros salaire du club phocéen, Guendouzi bénéficie d'une belle cote en Europe. De quoi renflouer les caisses de l'OM très rapidement, d'autant que les milieux ne manquent pas dans l'effectif de Marcelino. La Lazio s'est manifestée et tout paraissait devoir aller vite pour un transfert. Néanmoins, ces derniers jours, Mattéo Guendouzi était toujours à Marseille ayant même participé au succès de l'OM contre Brest samedi soir. Un retournement de situation est-il possible dans le dossier ? La réponse est non puisque plusieurs sources françaises et italiennes confirment ce dimanche midi que les deux clubs se sont finalement entendus.

La Lazio a accepté de payer 18ME avec les bonus

Si le transfert tant attendu traînait, c'est parce que le club romain n'avait pas offert les garanties financières désirées par l'OM. Samedi soir, La Minute OM détaillait encore les chiffres qui divisent les deux clubs dans les négociations. « Mattéo Guendouzi n’est pas encore sur le départ. Dernière offre de la Lazio 13M€ + 5 M€ de bonus, offre refusée. Le club attend que la Lazio fasse une nouvelle offre supérieure aux 13 M€ », précisait le compte spécialisé sur X (ex-Twitter).

Mattéo Guendouzi n’est pas encore sur le départ.. Dernière offre de la Lazio 13M€ + 5 M€ de bonus, offre refusé. Le club attend que la Lazio fasse une nouvelle offre supérieur au 13 M€ .



Il ne reste plus qu’à attendre le dénouement, il aura peut-être joué son dernier match… pic.twitter.com/ju9xVPcTea — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 26, 2023

Une position logique de la part de Pablo Longoria. En effet, il était hors de question pour l'OM de perdre un cadre aussi important que Mattéo Guendouzi pour si peu d'argent. Mais finalement, tout le monde s'est remis à la table des négociations afin d'aboutir à l'accord désormais total entre Marseille et le club italien. Il ne reste plus qu'à l'international de négocier les détails de son futur contrat de trois ans avec la Lazio. Une simple formalité puisque les représentants de Guendouzi avaient déjà pris des contacts avec les dirigeants transalpins depuis une bonne semaine.