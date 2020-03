OM : Marseille sidéré par le salaire XXL de Michy Batshuayi ?

Dans : OM.

A la recherche d’un avant-centre pour épauler Dario Benedetto la saison prochaine, l’Olympique de Marseille songe sérieusement à Michy Batshuayi.

Il faut dire que l’attaquant de Chelsea a le profil recherché par André Villas-Boas : il est plutôt jeune, assez rapide, puissant et en plus, il a l’avantage de connaître la Ligue 1 et l’environnement marseillais. Surtout, l’international belge sera à un an de la fin de son contrat en juin prochain, ce qui signifie que l’Olympique de Marseille pourra négocier son transfert à un prix réduit. Néanmoins, le salaire de Michy Batshuayi est moins discutable lui. Et selon Frédéric Larsimont, journaliste du média belge Le Soir, qui a révélé l’intérêt de Marseille pour Batshuayi, les émoluments de Batshuayi à Chelsea sont très conséquents. Et probablement hors d’atteinte pour l’OM…

« Il a de réelles qualités de buteur, c'est certain, mais il ne parvient pas à s'imposer en club ou en équipe nationale. Ici, on dit qu'il lui manque toujours un petit quelque chose, qu'il n'en fait juste pas assez. Il a de bonnes périodes, puis il se fait oublier en s'abonnant au banc ou en tribunes… Il s'accroche à son contrat avec Chelsea qui est excellent sur le plan financier, mais il est régulièrement obligé de changer de club en étant prêté, c'est dommage. Il arrive à un moment de sa carrière où il doit faire le bon choix. Je ne sais pas si cette rumeur d'un retour à l'OM est fondée, mais je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. C'est une équipe qu'il connait, où il a réussi et Marseille est un volcan. C'est un contexte qui lui va bien, et pour minimiser la prise de risque, je pense que ce serait un bon choix » a indiqué le journaliste, interrogé par Le Phocéen. De son côté, le média pro-OM a mené sa petite enquête, et estime que Michy Batshuayi émarge à 4 ME par an du côté de Chelsea. Un salaire inférieur à celui de Payet ou Strootman, mais que Marseille n’a clairement plus l’intention d’attribuer aux nouveaux venus…