100 millions d'euros, l'OM se fait climatiser

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La presse anglaise a révélé en début de semaine l’intérêt de l’OM pour Marcus Rashford. Mais la somme réclamée par Manchester United pour l’international anglais met définitivement fin à la piste marseillaise.

Quel club en Ligue 1 ne rêverait pas de Marcus Rashford ? A en croire la presse anglaise, le PSG et l’Olympique de Marseille font partie des clubs intéressés par l’international anglais de Manchester United. Après avoir recruté Rabiot ou encore Greenwood, le club phocéen ne s’interdit plus rien et a pris des renseignements sur la situation du joueur formé chez les Red Devils. Son transfert à Marseille a toutefois peu de chances de voir le jour, si l’on se fie aux derniers échos du site Todo Fichajes. Le média espagnol, qui révèle que l’OM, le PSG mais aussi le Bayern Munich sont sur les rangs, apporte un détail capital sur l’avenir de Marcus Rashford.

Manchester United veut 100 ME pour Rashford

Alors que son contrat court jusqu’en 2028 et que le buteur de 26 ans perçoit 20 millions d’euros par an à Manchester United, on apprend que les pensionnaires d’Old Trafford ne veulent pas entendre parler d’un départ de Marcus Rashford pour moins de... 100 millions d’euros. Il n’échappera à personne que l’Olympique de Marseille est évidemment dans l’incapacité de s’aligner sur de telles exigences financières. En effet, s’il est arrivé récemment à Marseille de dire oui à des transferts à 20 ou 30 millions d’euros (Wahi, Greenwood) ou de distribuer de juteux salaires (Rabiot, Hojbjerg), jamais le club de Frank McCourt n’a été en mesure de lâcher une telle indemnité de transfert.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Rashford MBE (@marcusrashford)

C’est donc définitivement la fin de la piste Marcus Rashford pour l’OM, malgré les informations de la presse anglaise à ce sujet. Reste maintenant à voir si le PSG, qui dispose de moyens bien supérieurs à ceux de Marseille et qui est également cité comme un courtisan de Rashford, maintiendra son intérêt dans les semaines à venir au point de soumettre une offre à Manchester United, que ce soit en janvier ou l’été prochain. La piste reste crédible pour l'instant, alors que Luis Enrique était clairement favorable à la venue d'un ailier lors du dernier mercato (Sancho, Williams) et que ce poste pourrait de nouveau faire l'objet de nouvelles recherches au PSG l'été prochain.