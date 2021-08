Officiel : Amadou Onana signe à Lille

Dans : LOSC.

Lille tient officiellement le successeur de Boubacary Soumaré. Comme pressenti depuis plusieurs jours, le champion de France en titre s’est offert les services d’Amadou Onana en provenance d’Hambourg pour un montant estimé à 7 ME plus 2 ME de bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente. Il s’agit d’un renfort de taille pour les Dogues dans la mesure où Amadou Onana n’est autre que le capitaine de la sélection espoirs de la Belgique. A Lille, ce puissant milieu de terrain de 19 ans sera en concurrence avec Benjamin André, Xeka et Renato Sanches.