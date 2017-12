LOSC : Villas-Boas, Blanc... Lopez rêve en grand pour l'après-Bielsa

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Le LOSC va mieux. Depuis le départ de Marcelo Bielsa, les Nordistes ont enchaîné deux succès importants dans la lutte pour le maintien en faisant tomber Lyon puis Toulouse.

Néanmoins, un problème se pose toujours pour Gérard Lopez : qui va succéder au technicien argentin, pierre angulaire du projet présenté cet été ? Depuis plusieurs semaines maintenant, de nombreux noms filtrent sans qu’aucune piste ne semble creusée en profondeur. Ce dimanche, le JDD fait le point sur la situation du LOSC et sur les entraîneurs susceptibles de débarquer.

Comme cela était pressenti, Christophe Galtier, Oscar Garcia et Laurent Blanc sont bien sur la short-list de l’homme d’affaires luxembourgeois. Le premier cité avait même expliqué sur le plateau du Canal Football Club qu’il était « très intéressé » par le projet du LOSC mais qu’il n’avait pas été contacté. En plus des trois entraîneurs précédemment cités, André Villas-Boas serait également dans le viseur du LOSC. Libre depuis son départ de Shanghaï, l’ancien coach de Chelsea plaît particulièrement à Luis Campos. Problème, ses émoluments sont gigantesques et pourraient être un frein rédhibitoire à sa signature à Lille. Quoi qu’il en soit, la liste a de quoi séduire. Chaque supporter du LOSC aura son avis et sa préférence sur celle-ci…