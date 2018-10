LOSC : Unai Emery veut piquer Pépé au mercato !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Avec déjà 5 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, Nicolas Pépé est assurément l’homme en forme de ce début de saison en France.

Sur le plan européen, l’attaquant lillois est même le troisième joueur le plus décisif derrière Neymar et Lionel Messi. Des statistiques assez folles qui font grimper sa cote avant le mercato hivernal. Et même s’il a déjà expliqué qu’il avait la volonté de faire toute la saison au LOSC, Nicolas Pépé aura très certainement des propositions au mois de janvier.

Parmi elles, il pourrait bien y en avoir une des Gunners d’Arsenal. Car selon les informations du Daily Mirror, Unai Emery est totalement fan de l’international ivoirien. A sa demande, Arsenal aurait déjà observé le joueur à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Et forcément, les prestations de l’ex-attaquant du SCO d’Angers ont mis tout le monde d’accord chez les Gunners. Reste que pour s’attacher les services de Nicolas Pépé, il faudra sans doute lâcher plus de 30ME, montant de l’offre de l’OL cet été. Arsenal est-il prêt à cela ? Difficile de l’affirmer… pour l’instant.