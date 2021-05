Dans : LOSC.

Le LOSC a remporté le quatrième titre de champion de France de son histoire. Avec un effectif composé d’un cadre par ligne et de jeunes joueurs prometteurs, les Dogues ont trouvé leur carburation pour tenir tête au PSG tout au long de la saison, et réussir notamment à sortir de gros matchs dans les chocs. Christophe Galtier est légitimement félicité dans la foulée de son premier titre en tant qu’entraineur principal, mais Michaël Landreau n’a pas caché sur Canal+ qu’il avait quelques réserves. Non pas sur le plan sportif, mais en ce qui concerne le fonctionnement de Lille, qui a construit son effectif sur des bases assez folles en terme de recrutement, et pas forcément adapté à ses finances. Résultat, sans son rachat des mains de Gérard Lopez en cours de saison, le LOSC aurait pu avoir la double casquette de club champion de France et au bord du dépôt de bilan, a fait savoir celui qui fait le gardien du club nordiste à la fin de sa carrière.

« C’est un titre dont on va se souvenir pour la patte collective. Il y a beaucoup de travail, de labeur. Le titre, c’est là-dessus qu’ils sont allés le chercher. Après, il y a énormément d’histoires, car c’est un club des plus endettés de France. Ils se sont construits un effectif comme ça. Le modèle économique est contestable, voilà, c’est exactement ça. Après ce qui est magnifique, c’est la manière dont Christophe Galtier a réussi à s’adapter, sans arrêt, à tous ces éléments qu’on vient de donner », a souligné le consultant de la chaine cryptée, qui ne veut pas s’arrêter uniquement sur cette donnée économique, mais est bien obligée de l’évoquer également.