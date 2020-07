LOSC : Lille drague son attaquant, Steven Gerrard pose ses conditions

Dans : LOSC.

A la recherche de renforts pour son secteur offensif, Lille regarde notamment du côté des Glasgow Rangers. Un accord est annoncé avec le Colombien Alfredo Morelos, mais son manager Steven Gerrard ne facilitera rien.

Il faut s’attendre à des arrivées dans le secteur offensif du LOSC. Après le départ en fin de contrat de Loïc Rémy, recalé à la visite médicale à Benevento, et le gros transfert de Victor Osimhen à Naples, Lille doit impérativement réagir. On sait que le club nordiste s’apprête à enregistrer la signature du Turc Burak Yilmaz, libre après la fin de son aventure à Besiktas. Pendant ce temps-là, le pensionnaire de Ligue 1 se démène pour parvenir à un accord avec La Gantoise pour Jonathan David. Enfin, les Lillois sont également actifs sur la piste menant à Alfredo Morelos, l’attaquant des Glasgow Rangers qui aurait déjà trouvé un accord avec le LOSC.

Mais le plus dur reste à faire pour Lille, puisque le manager Steven Gerrard pose ses conditions pour lâcher le Colombien. « Il n'y a rien à dire concernant sa situation. Il est concentré. Il s'entraîne et est disponible, a réagi l’ancien milieu anglais en conférence de presse. (...) C'est entre mes mains et sous mon contrôle. Concernant un départ, si son prix est atteint nous déciderons conjointement ce qui est bon pour le club. Nous sommes prêts à vendre dans n'importe quel secteur de jeu. » La porte est ouverte pour l’attaquant sous contrat jusqu’en 2023, mais à un certain prix…