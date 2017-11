LOSC : Passi attend (avec impatience) un signe de Lille

Dans : LOSC, Ligue 1.

Entraîneur par intérim de Lille en fin de saison dernière afin de préparer le terrain à Marcelo Bielsa, Franck Passi n’a pas retrouvé de challenge depuis que sa mission dans le Nord a pris fin. Suite à la suspension et au probable départ du technicien argentin, un retour de Franck Passi au LOSC est-il envisageable ? Interrogé à ce sujet sur Canal +, celui qui a également été le coach de l’OM n’a pas fermé la porte à un retour.

Passi ouvre grand la porte à un come-back

« J’ai passé 4 mois au LOSC et cela s’est très bien passé. J’ai travaillé avec des gens très compétents avec qui j’ai eu de bonnes relations. Si Lille cherchait un entraîneur, car pour l’instant ce n’est pas le cas, évidemment que je serais intéressé. Si j’ai eu des contacts ? Non car pour l’instant, je me répète, le LOSC ne cherche pas officiellement d’entraîneur » a-t-il lancé. Cela tombe bien, Franck Passi serait dans la short-list du LOSC, au même titre que Laurent Blanc ou Christophe Galtier selon les dernières indiscrétions dans ce dossier…