LOSC : Un attaquant du Barça pour sauver les Dogues de Bielsa ?

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Liga.

Depuis le départ de Nicolas De Préville à Bordeaux cet été, aucun attaquant du LOSC n’a fait trembler les filets en Ligue 1.

Un constat inquiétant pour la formation de Marcelo Bielsa, qui pourrait ainsi réclamer du renfort à ce poste cet hiver. Pourtant, le technicien argentin a refusé Wilfried Bony, proposé par Luis Campos durant l’été. A en croire les informations du quotidien espagnol Sport, un attaquant du FC Barcelone pourrait débarquer dans le Nord dans les prochains mois afin de se relancer… et de relancer l’attaque des Dogues.

Déjà évoqué cet été, Paco Alcacer est de nouveau associé au projet porté par Gérard Lopez. Remplaçant de Luis Suarez en Catalogne, l’ancien buteur du FC Valence s’inquiète de son faible temps de jeu à six mois de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ouvert à un départ, il aurait été sondé par le LOSC dans l’optique d’un prêt avec option d’achat. Néanmoins, Marc Ingla et Luis Campos devront faire face à une rude concurrence pour le buteur de 24 ans. En effet, le Celta Vigo et certaines écuries de Premier League (dont les noms n’ont pas filtré) seraient également sur les rangs.