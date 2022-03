LOSC : Sylvain Armand suspendu jusqu'à la fin de la saison

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Malgré son mea culpa, Sylvain Armand n'a pas échappé à une sanction suite à son pétage de plomb lors du match Nantes-Lille. L'ancien joueur a été suspendu jusqu'au 31 mai.

Après une première punition suite à l’incroyable scène vécue lors du match entre Lille et Metz, Sylvain Armand n’avait visiblement pas compris la leçon, puisque le 19 mars dernier, lors du déplacement du LOSC à Nantes, le coordinateur sportif lillois avait encore vu rouge en plein match. Depuis, l’ancien joueur, pas connu pour avoir un caractère aussi impulsif, a reconnu qu’il avait dépassé les bornes, et qu’il devait apprendre à gérer ses émotions. Mais ce mercredi, la commission de discipline va lui donner l’occasion de prendre un peu de distance avec les matches de Ligue 1 puisque Sylain Armand sera suspendu « de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu’au 31 mai 2022. La sanction prend effet le mardi 5 avril 2022 à 0h00 », précise le gendarme du football.