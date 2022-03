Sylvain Armand pète les plombs et lance un SOS

Dans : LOSC.

Par Alexis Rose

Plongé dans une tempête médiatique après ses deux coups de sang autour de matchs du LOSC en Ligue 1, Sylvain Armand a fait son mea-culpa.

Jusqu’à maintenant, Sylvain Armand avait plutôt une bonne réputation. Bon joueur du championnat de France, que ce soit sous le maillot de Nantes, du PSG ou de Rennes, le natif de Saint-Etienne a toujours été quelqu’un de calme avec un comportement réfléchi. Sauf que ces dernières semaines, il a un peu terni son image en craquant à deux reprises. D’abord lors du match nul de Lille contre Metz en février (0-0), quand le coordinateur sportif d’Olivier Létang en était venu aux mains avec Fred Antonetti. Puis face à Nantes (1-0), quand il avait crié sur les arbitres après l’expulsion « injuste » de Timothy Weah. Des actes pour lesquels il a payé, avec notamment une suspension de la part de la LFP, mais qu’il regrette, même s’il était à fleur de peau après le décès de son ami Frantz Lecomte à la mi-mars.

« Je ne suis ni violent ni méchant »

Ça a été chaud après l'expulsion de Timothy Weah, notamment entre Sylvain Armand et les adjoints d'Antoine Kombouaré...



Les images et la réaction d'@carriere_eric...



▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/rbrgSroQRF — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 19, 2022

« Je ne suis pas bête, je ne vais pas mettre en péril mon image en allant au feu si je n'en ai pas envie. Vous n'allez pas me voir pendant six mois, un an, deux ans... J'ai beaucoup relativisé avec ce qui est arrivé à Frantz Lecomte. Je ne suis pas fier d'avoir pété les boulons mais la page est tournée. Je n'avais pas à réagir comme ça, ce n'est pas ma personnalité. Je ne suis ni violent ni méchant, ce n'est pas l'image que j'ai voulu donner dans ma carrière pendant vingt ans. Après, la pression est différente en tribune. Les matchs ne sont pas faciles à vivre et, à la fin, quand tu discutes avec les joueurs, tu constates que tu étais tendu alors que pour eux, c'était normal », a lancé, sur L’Equipe, Sylvain Armand, qui promet donc de se faire tout petit lors des mois à venir. Une bonne chose pour tout le monde, et notamment pour Lille qui va tenter de sauver sa saison en arrachant une place européenne via le Top 5 de la L1.