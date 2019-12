LOSC : Sans la Ligue des Champions, Galtier annonce un grand Lille

Dans : LOSC.

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, après la victoire contre Brest (1-0) : « On est bien entré dans le match, en concédant très peu d'occasions, même si nous nous sommes laissés aller dans les 10 dernières minutes de la première période. Ce qui m'a agacé. J'ai aimé l'entame de la deuxième. Je suis très content de mes joueurs. Une troisième victoire d'affilée avec un but marqué à chaque match, sans en encaisser. L'équipe est équilibrée. Il faudra s'améliorer sur le plan offensif. On a rectifié beaucoup de choses sur l'organisation, les repères. Des joueurs sont beaucoup mieux physiquement, ce qui leur permet de faire des matchs complets. Il ne faut pas qu'il y ait un onze lillois, mais un groupe. Evidemment, il y aura une ossature d'équipe. Le plus important, c'est que chaque joueur se sente bien. J'ai aimé l'attitude des entrants. Mardi contre Chelsea, l'équipe sera compétitive. Je serai à l'écoute de mes joueurs car je sais que certains méritent de jouer un match de Champions League. À moi de trouver le juste équilibre entre faire récupérer certains qui en ont besoin et d'autres qui ont besoin de rythme pour les matchs qui vont venir, à savoir Montpellier et Monaco. Mes joueurs sont récompensés du travail fourni, de leur investissement et de l'état d'esprit. La troisième place ? Je ne veux pas faire de comparaison sur les temps de passage avec la saison dernière. Notre calendrier va s'alléger. Il faudra profiter des points engrangés et j'espère qu'on va en prendre beaucoup. En deuxième partie de saison, j'espère que nous serons aussi performants ».