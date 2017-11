LOSC : Riolo s’enflamme pour le « grand foot » de Bielsa à Lille

Dans : LOSC, Ligue 1.

Sous le feu des critiques depuis le début de la saison, le LOSC commence à sortir la tête de l’eau. Vainqueurs de Metz avant la trêve internationale, les Dogues ont enchaîné un second succès de rang en disposant de l'ASSE vendredi soir.

Ce lundi, les hommes de Marcelo Bielsa auront l’occasion de sortir de la zone de relégation en cas de match nul au Stade de la Licorne à Amiens (match en retard de la 8e journée). De manière indiscutable, Lille est en progrès et Daniel Riolo apprécie. Fan assumé de Marcelo Bielsa, le journaliste de RMC n’a pas tari d’éloges à l’égard du technicien argentin sur son blog.

« Franchement, il faut être aveugle et ne rien comprendre au foot pour ne pas voir, pour ne pas comprendre, ce qu’essaye de faire cette équipe ! Ce que Bielsa met en place, c’est du vrai, du grand foot ! Et ce n’est pas la première fois cette saison. Alors oui, parfois c’est très fragile. C’est risqué, ce n’est pas toujours abouti, ça ne respire pas toujours la confiance, mais il se passe quelque chose ! L’énergie, la générosité, la volonté de jouer, de bouger, d’attaquer : comment ne pas voir ça ? Il enlève quelque chose aux gens Bielsa ? Il vole quelqu’un ? C’est quoi le problème ? Comment critiquer ce qu’il met en place ? Ça me dépasse, en fait ! » s’est-il insurgé avant de continuer à défendre l’ancien coach de l’Olympique de Marseille.

Bielsa se bat pour son idée du foot, Riolo trouve ça « remarquable »

« Ça marche ou pas, mais c’est remarquable de se battre pour faire ça. Mettre un bus et attendre, c’est mieux ? Ça tient sur la durée ou pas, ça gagne ou pas et alors ? C’est quoi le problème ? Est-ce qu’on peut juste regarder et admettre que c’est intéressant ? Que l’idée de jeu proposée est remarquable ? Depuis des années, on nous dit qu’il faut du temps pour développer du jeu, et là ? Quelques mois, non ? Comment ce LOSC va évoluer, je ne le sais pas, mais je suis sûr que les supporters du club peu à peu seront tous convaincus et qu’eux, comme tous ceux qui ont vu ce coach de près, s’en souviendront » a-t-il conclu. Beaucoup d’observateurs assidus de la Ligue 1 rejoindront sans doute le point de vue de Daniel Riolo au sujet du charismatique entraîneur du LOSC…