LOSC : Pierre Ménès inquiet pour Bielsa mais surtout pour Lille

Dans : LOSC, Ligue 1.

Les semaines se passent et la situation du LOSC est de plus en plus critique. Au lendemain de la défaite de Lille à Rennes, le club nordiste occupe une pathétique 19e place au classement, et pour Pierre Ménès les choses deviennent très inquiétantes. Car à une semaine de la réception de l'OM, Marcelo Bielsa semble avoir totalement perdu le fil et n'a fait faire aucun progrès à ses joueurs.

« Le LOSC, dont la situation est tout aussi préoccupante, a encore perdu, cette fois chez l’autre grande déception de ce début de saison. Le Stade Rennais sortait d’une semaine épouvantable, avec l’annonce du limogeage de Ruello et Gourcuff et l’arrivée de Létang - finalement, il semblerait que rien ne va bouger - et a eu le mérite d’ouvrir rapidement le score par Bourigeaud, clairement le meilleur joueur des Rouge et Noir depuis le début de la saison. Un but sur lequel la défense lilloise est à la ramasse complet. Après le repos, la médiocrité ambiante a gagné les deux équipes et on a vécu un long calvaire pendant trois quarts d’heure (...) Pour le Lille de Bielsa en revanche, la situation se complique de semaine en semaine, d’autant qu’on ne voit pas le début du commencement d’une esquisse de progrès », constate, sur son blog, Pierre Menés, guère optimiste pour la suite des événements du côté du LOSC.