LOSC : Pierre Ménès est écoeuré, il laisse tomber le combat

Dans : LOSC, Ligue 1.

Les images des graves incidents intervenus samedi à Lille font évidemment énormément réagir. Et Pierre Ménès a même décidé de consacrer la totalité de sa dernière analyse à sur ce qu'il s'est passé au stade Pierre-Mauroy. Pour le consultant de Canal+, tout cela est totalement inexcusable et les supporters ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, d'autant que ce clash n'est pas un débordement isolé.

« La soirée de samedi a été marquée par les terribles images en provenance de Lille (...) Dès le coup de sifflet final, une partie des « supporters » lillois a envahi le terrain. Ces petits voyous ont donné des coups à leurs propres joueurs, notamment Pépé, le buteur nordiste du soir, qui a pris un coup de pied dans le ventre. Alors qu’on ne me sorte pas l’excuse habituelle des 50 excités. Là, ils étaient beaucoup plus nombreux que cela. Et ils ont tenté de pénétrer dans les vestiaires, ce qui a occasionné des affrontements avec les services de sécurité. Ce sont des scènes intolérables et qui vont coûter très cher au LOSC, des joueurs de Montpellier ayant également été pris à partie. La sanction pour ce genre de débordements va des matchs à huis clos au retrait de points. Le pire, c’est donc que ces ahuris ont peut-être précipité la chute inexorable de leur propre club. Et là où je leur en veux presque le plus, c’est qu’ils ont donné à Gérard Lopez une excuse en or pour dire « puisque c’est comme ça, je me casse » et planter tout le monde, écrit, sur son blog, Pierre Ménès, qui avoue ne plus avoir le coeur à défendre les supporters de Ligue 1. J’en suis au point où je regrette d’être monté au créneau pour ces supps qui ont montré qu’ils ne méritaient pas d’être soutenus. Et qui viennent de servir aux préfets de toutes les régions de France une excuse en or pour continuer à multiplier les interdictions de déplacement, de fumigènes etc. C’est dramatique et cela donne une image bien pourrie du foot français. Car des images comme ça, on ne les voit ni en Italie, ni en Angleterre, ni en Allemagne ni en Espagne. Bien sûr, appeler à une prise de conscience collective, c’est super mais cela restera un voeu pieux. On ne peut pas demander à des cons d’être intelligents ni à des voyous de se comporter correctement. »