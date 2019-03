LOSC : Pépé vendu au mercato, et s'il surprenait tout le monde ?

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, PSG.

Auteur d’une saison tout simplement exceptionnelle à Lille, Nicolas Pépé semble promis à un départ cet été.

Le Bayern Munich, Paris ou encore Arsenal surveillent notamment la situation de l’international ivoirien, et Gérard Lopez doit très certainement se frotter les doigts en imaginant le pactole qu’il va récupérer grâce à l’ancien Angevin cet été. Mais selon Frédéric Bompard, entraîneur adjoint de Rudi Garcia à Marseille et ancien de la maison lilloise, il y a encore un espoir de voir Nicolas Pépé poursuivre l’aventure à Lille. Et imiter un certain Eden Hazard…

Pépé prêt à rester en cas de qualification en C1 ?

« Cela semble inévitable qu’il quitte Lille un jour. Peut-être l’été prochain, à moins que le LOSC se qualifie pour la Ligue des Champions et qu’il décide de rester une année de plus, comme avait choisi de le faire Eden Hazard (2011-2012). Il sera évidemment intéressant de voir comment il s’adaptera dans un grand club européen. A Lille, il est un peu la star de l’équipe. S’il va au PSG, à Barcelone, au Bayern Munich ou ailleurs, il côtoiera de grands joueurs. Mais sincèrement, je ne m’inquiète pas trop pour lui, il peut s’adapter partout » a confié sur Eurosport un Frédéric Bompard très attentif aux performances de son ancien club et par conséquent de la progression de Nicolas Pépé.