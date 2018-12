LOSC : Pépé a la cote au mercato, mais ce n'est pas le seul à Lille

Dans : LOSC, Ligue 1, Mercato.

Tout va bien pour Lille, actuellement dauphin de Paris et qui savoure son beau début de saison, après s’être totalement planté l’an passé.

Si c’est avant tout le collectif qui fait la force de l’équipe de Christophe Galtier, quelques individualités sortent du lot. On pense évidemment à Nicolas Pépé, qui a déjà fait craquer plusieurs équipes anglaises, mais pas seulement. Effectivement, le directeur général lillois Marc Ingla a confirmé à beIN SPORTS que le milieu de terrain Thiago Mendes est également très sollicité, alors que le mercato hivernal approche.

« On a des sollicitations pour plusieurs joueurs. Même si on a fini 17es la saison dernière, cela montre qu’on a une base de joueurs intéressants. On va faire les choses avec raison et équilibre pour ne pas perdre cette dynamique sportive » a-t-il expliqué. Et le dirigeant lillois de poursuivre. « Thiago Mendes est sollicité. C’est un joueur performant, l’un des tops milieux d’Europe aujourd’hui. Après une année en France il a démontré qu’il pouvait jouer au très haut niveau en Europe » a confié l’Espagnol, sans se prononcer sur l’avenir de son milieu de terrain, lequel figurait notamment dans la short-list de l’OM avant le recrutement de Kevin Strootman.