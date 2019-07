LOSC : Pépé à Arsenal, signature imminente pour 80 ME !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Naples, Manchester United, Paris, Arsenal… Ces 72 dernières heures, le nom de Nicolas Pépé a circulé dans plusieurs clubs européens.

Mais visiblement, ce sont bien les Gunners qui vont rafler la mise, comme pressenti dimanche soir. C’est tout du moins ce que RMC indique ce lundi, en révélant l’existence d’un accord entre Arsenal et Lille, à hauteur de 80 ME pour le transfert de l’international ivoirien.

« Toutes les sources parlent d’un accord total entre Arsenal et Lille pour Pepe ! Accord avoisinant 80M€ ! Derniers détails en discussions avec le joueur. À Lille on évoque une fin du feuilleton dans la semaine. Un feuilleton qui aura mobilisé Naples, Liverpool et MU. Pépé est attendu à Londres mardi soir ou mercredi pour passer sa visite médicale avec Arsenal » a indiqué le journaliste Mohamed Bouhafsi. Fin d’un feuilleton qui aura duré en raison de la participation du joueur à la CAN en Egypte.