LOSC : Marcelo Bielsa veut faire cracher 9,5ME à Lille

Dans : LOSC, Ligue 1.

C'est ce mercredi que le LOSC doit recevoir Marcelo Bielsa dans le cadre d'un entretien préalable à un licenciement, le club nordiste misant sur une faute grave d'El Loco pour ne pas lui verser le moindre euro en dehors de ce qui lui est légalement dû. Mais le technicien argentin a lui d'autres intentions, et selon RMC Marcelo Bielsa ne fera aucun cadeau aux dirigeants de Lille à qui il va réclamer un maximum d'argent.

« El Loco réclame à ses dirigeants 9,5 millions d'euros. Environ la moitié au titre de son salaire, l'autre moitié au titre de préjudices en tous genres. Sur sa première année de contrat, qui court jusqu'en 2019, Bielsa émarge à 375 000 euros nets mensuels », précise RMC. Et pour cela, le futur ancien entraîneur du LOSC a recruté un avocat spécialisé et ira défendre sa cause devant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel, mais également devant la justice prud'homale. Le club de Lille, dont la santé financière n'est déjà pas optimale, pourrait prendre cher.