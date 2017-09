LOSC : Marcelo Bielsa peut dormir tranquille, son patron ne craque pas

Dans : LOSC, Ligue 1.

Balayée par l'AS Monaco, vendredi soir, l'équipe de Lille a encore une fois inquiété ses supporters, lesquels ont peu à peu quitté le stade nordiste devant ce nouveau naufrage. Et ce dimanche, le LOSC se réveille à la place de barragiste de Ligue 1, ce qui n'était pas vraiment le rêve fait par Gérard Lopez lorsqu'il y a plusieurs mois il avait annoncé avec des trémolos dans la voix la signature de Marcelo Bielsa au poste d'entraîneur.

Mais force est de constater que la sauce a du mal à prendre et que la puissance tactique d'El Loco n'a pas encore apporté ses fruits. Face à ce marasme, Marcelo Bielsa peut et toujours compter sur le soutien de son patron. « On continue à soutenir Marcelo. On doit réfléchir sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui ne fonctionne pas. Il faut être calme, mon entourage l’est aussi, a confié le patron du LOSC, qui a démenti l’idée de le va venue imminente d’un joker pour renforcer l’effectif de Bielsa. Si c'est pour faire venir un joueur qui ne joue pas, ce n'est pas la peine. »