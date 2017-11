LOSC : Luis Campos crache déjà son venin sur Marcelo Bielsa

Dans : LOSC, Ligue 1.

Suspendu par Lille, Marcelo Bielsa est désormais officiellement en conflit avec le club nordiste, qui se prépare à le limoger pour faute grave, ce qu’il conteste d’ores et déjà.

Le but de la manœuvre est bien évidemment pour le LOSC d’éviter de payer les indemnités de licenciement estimées entre 14 et 16 ME, ce qui serait un énorme coup dur pour le club nordiste, qui peine déjà à passer sans encombres le passage financier devant la DNCG. En attendant les démêlés juridiques, les dirigeants lillois avaient rendez-vous ce lundi soir avec les représentants des supporters du club, qui voulaient des éclaircissements sur la situation. Et à cette occasion, Luis Campos, qui avait été écarté par l’entraineur argentin, a pris la parole en accusant El Loco relate L'Equipe.

L’ancien dirigeant de Monaco a notamment reconnu qu’il manquait de « un à trois joueurs » pour compléter l’effectif, et notamment des éléments d’expérience que Bielsa n’avait pas voulu intégrer (Bony par exemple), ce qui rendait l’équipe trop jeune. Des recrues devraient arriver en ce sens cet hiver, avec donc la prime à l’expérience. Enfin, Campos a demandé « l’abandon du beau football utopique », dans un tacle adressé à Bielsa, qui se focalisait plus sur le jeu que les résultats. Une attaque en règle alors que l’ancien coach de l’OM doit être reçu ce mercredi pour se faire signifier son limogeage. Concernant son successeur, des pistes sont à l’étude, mais aucune nomination n’est à prévoir dans les prochains jours, les Dogues cherchant visiblement à prendre le temps de la réflexion et trouver le bon technicien pour ce défi tout de même délicat avec un effectif aussi jeune et cosmopolite.