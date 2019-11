LOSC : Luis Campos avec Mourinho, Lille jure que c'est impossible...

Dans : LOSC.

En perdant Nuno Santos et Joao Sacramento, partis rejoindre José Mourinho du côté de Tottenham, le LOSC a subi une saillie plus qu’inattendue au sein de son staff technique.

Deux départs que les dirigeants de Lille n’ont pas apprécié. Perdre deux adjoints principaux, qui travaillaient avec les gardiens de but pour le premier et sur l’analyse vidéo pour le second, en cours de saison, cela n’est pas commun. Si les techniciens seront remplacés au cours des prochaines semaines, ces débauchages inquiètent du côté des Dogues. Tout simplement parce que Sky Sports annonce que Tottenham lorgne aussi sur Luis Campos. Conseiller de la présidence lilloise, le recruteur portugais est à l'origine de la réussite du projet nordiste. Dénicheur de talents, comme Victor Osimhen cette saison, l’ancien adjoint de Mourinho au Real Madrid (2012) serait même ouvert à l'idée de rejoindre son compatriote à Londres. Hors de question pour Gérard Lopez.

« Luis et moi, sommes collaborateurs, mais surtout amis, et nous travaillons sur un projet commun avec une grande trajectoire. Et le projet est loin d’être fini. Il ne quittera pas le club. Il reste avec nous », a lancé, sur RMC, le président du LOSC, qui confirme donc les dires de Christophe Galtier. « Luis est à 200 % dans le projet, moi aussi. Je ne sens pas chez Luis un millième d’une envie d’aller vivre une autre aventure, je le sens très investi. On est très proches et on regarde devant », avait auparavant expliqué le coach nordiste en conférence de presse. Désormais, l’organigramme sportif de Lille ne bougera plus, sachant que Campos n’a de toute façon reçu aucune proposition de la part de Tottenham. Mais au moins, Mourinho est prévenu.