LOSC : Lopez promet de ne pas vendre Pépé, même pour 100ME !

Dans : LOSC, Ligue 1, Mercato.

Encore décisif lors du succès de Lille contre Caen samedi soir, Nicolas Pépé réalise un début de saison absolument exceptionnel.

Déjà courtisé cet été, l’international ivoirien devrait recevoir plusieurs offres cet hiver. Mais interrogé par beIN SPORTS, Gérard Lopez a promis aux supporters qu’un départ au mois de janvier était impossible pour son leader offensif. Selon le propriétaire du club nordiste, même pour 100ME, l’ex-attaquant d’Angers ne partira pas. La donne sera néanmoins très différente l’été prochain…

« Même à 100 millions, Pépé ne partira pas. On aurait pu le vendre cet été, on ne l’a pas fait. Il ne partira pas cet hiver. Après, on n’est pas un club qui a vocation à retenir des joueurs qui ont la possibilité d’aller jouer dans d’énormes clubs européens. Il y a des chances qu’il parte cet été. D’autres joueurs pourraient partir, notamment en défense centrale. Il y aura 2-3 joueurs qui partiront cet hiver » a confié Gérard Lopez, lequel va prier pour que Nicolas Pépé poursuive sur sa lancée durant toute la saison afin de toucher le jackpot l’été prochain. Pour rappel, plusieurs clubs dont Arsenal, Manchester United ou le Real Madrid seraient sur les rangs…