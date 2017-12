LOSC : Lille pas loin d'accuser l'arbitre d'avoir aidé le PSG

Dans : LOSC, Ligue 1, PSG.

Fernando Da Cruz (coach de LOSC après la défaite face au PSG) : « On ne peut pas parler de déplacement positif, il y a eu des éléments positifs, on les a embêtés et on prend un premier but hors-jeu. Ça amène à un questionnement concret dans la mesure où on prend un penalty imaginaire qui aurait pu nous coûter deux points la semaine dernière contre Toulouse, aujourd'hui ce qui me fait me poser des questions, c'est ce but où Kylian Mbappé est hors-jeu et où l'arbitre assistant est sur la ligne de Mbappé. Et ensuite il y a l'histoire des cartons, avec un carton pour Benzia alors qu'il n'y a pas de carton pour l'agression de Marco Verratti, et Mbappé ne prend pas de carton sur un coup de pied à Edgar Ié. Ce n'est pas à cause de l'arbitrage qu'on a perdu mais on a quand même l'impression d'un arbitrage à deux vitesses. Je ne veux pas mettre la faute sur l'arbitrage, mais ce qui est sûr c'est que si on arrive à la mi-temps à 0-0, bon on fait cette erreur sur le 2e but où on manque de rigueur mais au final il y a l'égalisation qui arrive derrière et on ne prend pas les risques qu'on a pris. On était loin d'être ridicules, je ne compte pas le 3e but, on a mouillé le maillot, on a été très discipliné. On regrette ce premier but mais on espère repartir sur ces valeurs-là. »