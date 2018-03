LOSC : Lille jure de taper dans le tas après les incidents !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Les incidents de samedi soir, à la fin du match entre Lille et Montpellier, ont choqué tout le monde, des joueurs ayant même été frappés par des supporters du LOSC surexcités. Après la sidération, et la consternation, le club nordiste a évidemment réagi à ces actes totalement scandaleux commis sur la pelouse du stade lillois. Car sans l'intervention rapide et efficace des stadiers, on ne sait pas comment tout cela se serait fini.

Réagissant à ce chaos, Marc Ingla a promis une très grande sévérité, répétant que pour lui le LOSC allait se maintenir. « Ce qui s’est passé à la fin est inacceptable. J’en profite pour remercier le travail des corps de sécurité. Ils ont pris les bonnes décisions, alors que la situation était un peu tendue, ils ont bien géré cela. On a presque 200 caméras de sûreté et on aura zéro tolérance pour la violence, on devra apprécier les situations et analyser les images. On va isoler les actes de violence et on agira c’est sûr. On n’accepte pas cette situation, mais on va continuer à travailler et se battre, on va souffrir, on est convaincu qu’on va rester en Ligue 1avec nos joueurs, notre entraîneur, nos supporters, mais pas avec ces scènes de violence. Mais on va être ferme contre ceux qui ont fait cela... », a prévenu le directeur général du LOSC, qui a été témoin de ces scènes en même temps qu'un Gérard Lopez apparu totalement consterné par ce qu'il a vu.