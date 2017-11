LOSC : Lille gagne à l’OL, Roustan encense Bielsa

Dans : LOSC, Ligue 1, OL.

En grande difficulté en championnat, et pressé par des équipes du bas de tableau qui se réveillent, le LOSC est allé chercher trois points aussi précieux qu’inespérés ce mercredi soir à Lyon.

Au terme d’un match avec une réussite offensive maximale et un comportement défensif sans aucune fausse note, les Nordistes ont montré qu’ils pouvaient réaliser de grandes choses. Et ne comptez pas sur Didier Roustan, grand admirateur dans l’âme de Marcelo Bielsa, pour applaudir Joao Sacramento, qui a pourtant effectué de nombreux changements dans le onze de départ. Pour le consultant de la chaine L’Equipe, le mérite de ce succès à Lyon en revient grandement à l’entraineur argentin, et il n’hésite pas à dénoncer un complot médiatique à l’encontre d’El Loco.

« Bielsa a paraît-il laissé un tel désastre au LOSC (comme je l'ai entendu ici et là)…qu'ils gagnent à Lyon, je me marre… Est-ce que ce monde est sérieux. Amadou au micro C+ défend Bielsa, disant après le match qu'avec lui il jouait aussi ainsi… Relance du journaliste: "Mais on vous sent plus libérés"… réponse Amadou: "Non, on n’est pas spécialement plus libérés". Le présentateur revient en plateau: "Voilà un Lille plus libéré s'impose à Lyon », a expliqué Didier Roustan, pour qui Bielsa continue d’être victime de la presse française même après sa mise à l’écart. Un débat sans fin, car quatre jours avant de s’imposer à Lyon, les Lillois avaient pris, sans Marcelo Bielsa, le bouillon à Montpellier…