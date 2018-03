LOSC : Les Dogues en panique dans le vestiaire, Benzia témoigne

Dans : LOSC, Ligue 1.

Quelques jours après les incidents du match face à Montpellier (1-1) samedi, le LOSC s’en est-il remis ?

Oui, répond Yassine Benzia. Présent ce mercredi en conférence de presse, l’attaquant lillois a assuré que le groupe était passé à autre chose. Les Dogues sont effectivement concentrés sur l’objectif du maintien et le déplacement à Monaco vendredi soir. Pourtant, l’ancien Lyonnais reconnaît que ses coéquipiers étaient complètement paniqués suite à l’envahissement du terrain et l’agression de certains joueurs.

« Ce que je vois au quotidien, c'est que tout le monde se concentre sur le match, on ne parle plus de ce qui s'est passé. Je ne vois plus de peur. J'ai vu de la peur, le jour même, bien sûr, quand j'ai vu mes coéquipiers rentrer dans le vestiaire ; Ils étaient choqués. Mais il faut laisser ça derrière nous et avancer », a réagi Benzia avant de s’adresser aux supporters qui, pour la plupart, n’ont rien à voir avec ces débordements.

Benzia s’adresse aux supporters

« Le message, tout le monde le connaît : ceux qui veulent nous soutenir et sauver le club sont les bienvenus, a lancé le Lillois. Après, il ne faut pas généraliser, ce n'est qu'une partie des supporters qui a fait cela. On sait qu'il y a beaucoup de vrais soutiens et on va s'appuyer là-dessus pour aider le club à se sortir de cette situation. » Que le LOSC se rassure, l’ambiance sera beaucoup moins chaude à Louis-II...