LOSC : Le titre ou rien, Botman ne se cache plus

Dans : LOSC.

Lors d'un entretien accordé au site officiel du club, Sven Botman a avoué que l'objectif du LOSC était clairement de remporter le titre de champion de France.

Recruté l'été dernier en provenance de l'Ajax Amsterdam, Sven Botman s'est immédiatement imposé dans le Nord de la France. Il forme avec José Fonte l'une des charnières les plus solides du championnat. Relativement discret dans les médias, il s'est confié sur le site du club, évoquant notamment la lutte pour le titre. « À titre personnel, c’est la première fois de ma carrière professionnelle que je joue le titre lors d’une fin de saison. C’est donc quelque chose de très nouveau et de très excitant pour moi, ça me donne beaucoup d’expérience. Nous sommes quatre équipes très proches au classement, la pression est très haute, on doit gagner tous les matchs. Et moi, j’aime la pression » a déclaré le Néerlandais.

Le LOSC ne se cache plus

Mais alors que depuis de nombreuses semaines, les Lillois déclaraient prendre les matchs les uns après les autres et espérer se qualifier en Coupe d'Europe, la donne a changé. Le LOSC ne se cache plus, l'objectif est d'aller chercher le titre qui les fuit depuis 2011. « On veut être champion. C’était déjà le cas avant, même si forcément, la situation n’est pas la même quand vous êtes leader à 4 matchs de la fin que quand vous l’êtes à 10. Nous sommes toujours premiers, on s’approche de plus en plus de cet objectif que nous voulons tous atteindre. Bien sûr, il y a d’abord la Champions League à aller chercher, mais on peut sentir dans l’équipe que non seulement chacun veut être champion, mais surtout qu’on peut l’être. On doit aller au bout. » a conclu le solide défenseur. Désormais sortis du bois, les Dogues n'auront pas le droit au moindre faux pas alors que chaque point pèsera très lourd jusqu'à la fin de la saison. Prochaine étape, le match contre l'OGC Nice samedi soir à 21h00. Les hommes de Christophe Galtier feront tout pour s'imposer et espéreront dans le même temps profiter de la confrontation entre l'OL et Monaco, deux concurrents direct.