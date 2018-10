LOSC : Le projet Lopez c'est du béton, Galtier est fan

Dans : LOSC, Ligue 1.

Recruté par Gérard Lopez pour succéder à Marcelo Bielsa la saison dernière, Christophe Galtier fait véritablement l’unanimité dans le Nord.

Cet été, il y a pourtant eu quelques incertitudes sur l’avenir de l’ex-technicien de l’ASSE. Mais rassuré par l’état-major lillois, le natif de Marseille a décidé de poursuivre l’aventure au LOSC. Et au vu du début de saison des Dogues, il ne doit pas le regretter. Interrogé par Winamax, il a même confié qu’il validait totalement le projet de Gérard Lopez, même si celui-ci comportait quelques difficultés, comme celle de changer d’effectif régulièrement.

« C’est un club dans lequel j’ai évolué en tant que joueur il y a 30 ans, j’y avais passé trois belles saisons, à la fois sur le plan sportif, mais aussi sur le plan humain. Ce n’est pas une légende, les gens du Nord ont la gentillesse, le sens de l’accueil. J’avais souvent dit à ma famille que c’était un endroit où j’aimerais bien retourner, travailler. Le club a grandi au fur et à mesure des années, il y a un fort potentiel, avec un projet dans lequel il y aura beaucoup de mouvements dans l’effectif, mais aussi une capacité à trouver et développer de jeunes talents. C’est ce qui m’intéresse dans ce métier, donc à la fois le projet et le club, la région, faisaient que ça me donnait très envie de venir » a-t-il confié. Autrement dit, Christophe Galtier accepte d’être le Leonardo Jardim du LOSC. Et cela doit rassurer les supporters nordistes…