LOSC : Le non-sujet dont tout le monde parle

Par Guillaume Conte

Christophe Galtier rêve de réaliser un coup de maitre au sein de son ancien club en recrutant Burak Yilmaz.

L’attaquant turc, prépondérant dans le sprint final vers le titre la saison passée, s’est installé dans la peau d’un titulaire et d’un des leaders du groupe. Il sera donc très utile cette saison à Jocelyn Gourvennec, notamment en Ligue des Champions. Pas question donc pour le nouvel entraineur du LOSC de voir le Turc lâcher tout le monde à ce moment-là de la saison. L’ancien coach de Bordeaux et de Guingamp en est persuadé, les rumeurs sur un départ de Yilmaz sont fausses, même si Nice Matin assurait que l’ancien de Besiktas avait le désir de rejoindre Galtier à Nice. Ce à quoi ne croit pas du tout Gourvennec.

Yilmaz se sent dans le projet

« Je parle régulièrement avec Burak car c’est toujours intéressant d’échanger avec lui. C’est quelqu’un qui a beaucoup de réflexion. Il a un tempérament volcanique. Mais quand il est au calme, il est très posé, réfléchi. Il est toujours juste avec une bonne analyse des choses. J’échange beaucoup avec lui. J’ai discuté avec lui mercredi. Il m’a dit qu’il est dans le projet, qu’il se sent bien ici et qu’il veut rester au LOSC, donc pour moi c’est un non-sujet », a préféré clore Jocelyn Gourvennec, qui sait pourtant que le monde du football est fait de rebondissement de la sorte. Surtout que Nice a de gros moyens cet été, et que le LOSC a encore besoin d’une grosse vente, qui ne sera pas Renato Sanches, blessé pour plusieurs mois et donc intransférable. Le suspense ne devrait pas être trop long, sachant que les Dogues vont avoir besoin de rebondir en cas de départ de Yilmaz, pour éviter de passer la saison avec un gros trou en pointe.