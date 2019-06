LOSC : L'offre à 70 ME va tomber, elle vient d'Italie

Dans : LOSC, Mercato, Serie A.

Qualifié in extremis pour la prochaine Ligue des Champions, l’Inter Milan peut bomber le torse et rêve de frapper un grand coup sur le marché des transferts.

Et pour cela, les dirigeants lombards regardent en France, et du côté de Lille. Nicolas Pépé est sur le départ, et pour le plus gros montant possible. Le LOSC voit beaucoup de clubs se renseigner au sujet de l’Ivoirien, mais le prix espéré, à savoir 70 ME, a tout de même de quoi faire réfléchir pour un joueur qui brille certes, mais en Ligue 1, championnat pas toujours aussi considéré ailleurs.

Mais selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan est le premier club qui va se jeter à l’eau, puisque son directeur sportif Beppe Marotta prépare une offre ferme et définitive à 70 ME pour l’homme aux 22 buts avec le LOSC cette saison. De quoi damner le pion aux clubs anglais ? L’Inter Milan l’espère, même si le club nordiste se donne jusqu’à la fin du mois de juin pour réfléchir, et possiblement faire grimper les enchères si l’intérêt des clubs anglais mais aussi du Bayern Munich venait à se concrétiser.