Dans : LOSC, Ligue 1.

Nicolas Pepe (joueur de Lille après la défaite face au PSG) : « On pouvait faire mieux, on a fait une bonne première période. Le PSG use les adversaires, on a manqué de jus, on a eu des occasions, mais on n'a pas su les mettre au fond. Le score n'est pas mérité, car on a fait de bonnes choses. On veut retenir les bonnes choses. Sur le premier but, il y avait hors-jeu, ça nous casse le moral. Ce sont des faits de jeu. »