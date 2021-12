LOSC : Ikoné à la Fiorentina pour 15 millions d'euros !

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Sauf retournement de situation, Jonathan Ikoné s'apprête à quitter le LOSC afin de rejoindra la Fiorentina moyennant un transfert de 15 millions d'euros et des bonus.

Le mercato d’hiver n’ouvrira ses portes que le 1er janvier, mais les clubs s’activent déjà et c’est notamment le cas de Lille, le champion de France en titre, encore qualifié pour la Ligue des champions. En effet, Fabrizio Romano, le spécialiste italien des transferts, annonce qu’après trois semaines d’intenses négociations, les dirigeants du LOSC et de la Fiorentina se sont entendus pour le transfert de Jonathan Ikoné à la Viola moyennant une indemnité de 15 millions d’euros plus 10% sur une vente future. De son côté, l’attaquant international français de 23 ans a négocié les détails du contrat qui fera de lui un joueur du club italien jusqu’en 2027. Tout cela devra être officialisé dès l’ouverture du marché hivernal des transferts, mais Fabrizio Romano annonce que tout est bouclé et que la dossier est désormais réglé entre les deux clubs et le joueur

Jonathan Ikoné from Lille to Fiorentina, confirmed and here-we-go. The agreement has been reached on every detail, after advanced negotiation revealed last December 1. ⤵️🇫🇷 #Fiorentina



It’s just matter of paperworks to be signed.

€15m fee plus 10% future sale. 5 year contract. https://t.co/IHs7ZsQEYV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2021

Formé au Paris Saint-Germain, Jonathan Ikoné avait d’abord été prêté à Montpellier en 2017, avant de rejoindre Lille sous forme de transfert définitif le 2 juillet 2018. Pour s’offrir le jeune attaquant du PSG, les dirigeants du LOSC avaient accepté de payer 5 millions d’euros au club de la capitale, et sa cession à la Fiorentina permet donc au LOSC de faire une bonne opération sur le plan financier. A ce jour, il restait encore un an et demi de contrat à Jonathan Ikona. Depuis le début de la saison, l’ancien parisien, qui est un joueur de base pour Jocelyn Gourvennec, a marqué deux buts, 1 en Ligue 1 et 1 en Ligue des champions. Il faut désormais savoir si Lille va compenser ce départ en recrutant un joueur offensif.