LOSC : Gérard Lopez se fait gentiment rembarrer au mercato

Dans : LOSC, RCSA, Mercato, Ligue 1.

En pleine crise, le LOSC a de quoi inquiéter puisque le club nordiste pointe à la 19e place du classement.

Tandis que Marcelo Bielsa va quitter l’équipe, les dirigeants lillois ont du pain sur la planche. Retrouver un entraîneur, bien-sûr. Mais renforcer l’équipe au mercato de janvier, ensuite. Et la tâche s’annonce rude, les finances des Dogues n’ayant pas vraiment bonne mine. Pour cela, Gérard Lopez souhaitait rappatrier Martin Terrier, prêté par Lille à Strasbourg et qui brille de mille feux en Alsace.

Néanmoins, l’opération ne devrait pas se réaliser cet hiver. Invité de Téléfoot ce dimanche, le président de Strabsourg, Marc Keller, a confié que l’attaquant de l’Equipe de France espoirs restera au Racing jusqu’à la fin de la saison. « Il ne reviendra pas, il a été prêté à Strasbourg pour un an. On a le contrat jusqu’au mois de juin. Il repartira à Lille la saison prochaine. On a essayé d’obtenir une option en début de saison. Lille a refusé donc on le gardera jusqu’à la fin de la saison » a-t-il lancé. Une bien mauvaise nouvelle pour le LOSC, qui devra impérativement se relancer rapidement pour se donner de l’air. Cela sera très difficile mercredi puisqu’il s’agira pour les partenaires de Kevin Malcuit d’un déplacement à Lyon…