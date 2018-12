LOSC : Expulsé à tort, Galtier promet de ne pas en rester là

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier (entraîneur du LOSC après la victoire 3-2 contre Nîmes) : « C'est une très belle victoire, je suis fier de mes joueurs. Ils ont sorti le match qu'il fallait sortir dans ce contexte difficile. Nîmes était l'équipe la plus performante sur ces 5 dernière journées. J'ai apprécié la performance de mes joueurs ce soir et je suis très content des entrants. Le carton rouge de Fonte ? Il y a des paroles qui vous échappent sur un terrain, le juge de touche l'a pris pour lui quand José a parlé. Mais ce sont des paroles que l'on a même à l'entraînement, dans le feu de l'action. L'arbitre n'est pas venu me voir pour s'expliquer après le rouge de José Fonte. Il est venu pour m'expulser. J'irai m'expliquer auprès de la commission. Nicolas Pépé a sorti un gros match ce soir. Thiago Mendes aussi, il a été très utile pour ressortir le ballon. J'ai dit à mes joueurs que si on atteignait les 37 points, ils auront des vacances un peu plus longues. Déjà, être à 34 points, vu de là où l'on vient, c'est une grande performance. 37, ça serait exceptionnel ».