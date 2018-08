LOSC : Enyeama et Lille divorcent officiellement à l'amiable

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Le LOSC a officialisé ce vendredi la fin du contrat qui le lie à Vincent Enyeama, mis sur la touche depuis plus d'un an.

« Le LOSC et Vincent Enyeama ont trouvé ce jour un accord pour mettre fin au contrat qui les liait. Arrivé chez les Dogues à l’été 2011 en provenance de l’Hapoël Tel-Aviv, Vincent Enyeama a disputé 164 matchs sous le maillot lillois durant les 7 années passées à Lille, entrecoupées d’un prêt d’une saison au Maccabi Tel-Aviv (2012-2013). Avec le LOSC, le gardien international nigérian (36 ans) fut, lors de l’exercice 2013-2014, tout proche de battre le record d’invincibilité de Ligue 1 détenu par Gaëtan Huard alors que le 23 avril 2016, il atteignait avec ses partenaires la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain (2-1). Au-delà de ses performances, le LOSC et ses supporters retiendront de Vincent son sourire et son enthousiasme. Le club lui souhaite désormais le meilleur dans ses futurs projets », indique, dans un communiqué, le LOSC.