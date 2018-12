LOSC : Christophe Galtier lance un avertissement

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, après le nul contre Reims (1-1) : « C'était vraiment mal engagé. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. On a eu le mérite de revenir au score. Je pense que l'on a un peu souffert physiquement. Les derniers matchs nous ont coûté. On a été un peu suffisants, on a joué seulement 30 minutes. Ça n'est pas assez... Avec moins d'énergie et de détermination, ça rend un match comme ça. En étant très franc, j'apprécie ce point car il comptera aussi à la fin de la saison et ça permet de rester invincibles à la maison. J'aimerais que ce match soit un rappel à l'ordre pour les deux prochains matchs. Je peux accepter que les deux derniers matchs aient généré beaucoup de fatigue. Mais nous devons être plus forts sur le plan mental dans ce genre de rencontre. Il nous manque un petit quelque chose contre des équipes comme Reims. C'est à moi de trouver les options pour décanter ces situations ».