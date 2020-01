LOSC : Christophe Galtier enrage contre ses joueurs

Dans : LOSC.

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, après la défaite à Dijon (0-1) : « On ne répond pas présent face à des équipes qui paraissent en difficulté dans ce championnat. Il y a sûrement un problème de concentration, d'investissement et de détermination. Ce sont des choses que j'ai vues en face lorsqu'ils étaient à 10… On prend un but sur une touche longue à la première minute de la deuxième période, avec beaucoup de naïveté… On perd à cause de ça. Après, le deuxième fait marquant, c’est l’expulsion de Soumaré. On avait l’avantage d’être à 11 contre 10. Et malheureusement, on ne l’a pas gardé, ce qui nous aurait peut-être permis de revenir au score. On a pris des cartons stupides… Mon groupe travaille beaucoup, on demande beaucoup de choses à l'entraînement. Je connais la qualité de mon groupe. Mais là, c’est une grosse déception, c’est une colère assez forte ».