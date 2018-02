LOSC : Bielsa en mauvaise position face au tribunal de commerce

Dans : LOSC, Ligue 1.

C'est ce lundi à 14h que le LOSC et Marcelo Bielsa avaient rendez-vous au tribunal de commerce de Lille afin que cette instance étudie la demande de l'ancien entraîneur du club nordiste, lequel demandait tout simplement le placement en cessation de paiement du LOSC. El Loco estime en effet qu'en refusant de lui régler les 18,6ME qu'il estime devoir toucher après son limogeage, les dirigeants lillois démontrent qu'ils ne sont plus en mesure de faire face à leurs échéances.

Après avoir entendu les deux parties, le président du tribunal de commerce a fait savoir que le jugement sera rendu le 5 mars prochain. Mais on sait déjà que le procureur souhaite que Marcelo Bielsa soit débouté de la totalité de ses demandes et que le club ne soit pas inquiété dans ce dossier, ce qui est forcément une bonne nouvelle pour le LOSC. Bien évidemment, si elle se confirme le 5 mars, cette éventuelle décision favorable pour Lille pourra être contestée en appel par l'entraîneur argentin, qui dans le même temps mène des actions devant la LFP et aux Prud'hommes. Le LOSC n'a donc pas fini d'entendre parler d'El Loco.