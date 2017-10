LOSC : Benzia applaudit Mandanda et détruit l'arbitre

Dans : LOSC, Ligue 1, OM.

Yassine Benzia, attaquant du LOSC, après la défaite contre l'OM (0-1) : « On est dégoûté. On a tout mis dans ce match. Ça ne veut pas rentrer, on n'a pas la chance avec nous, il y a un grand Mandanda. Il a manqué ce petit truc. Avoir un arbitre comme ça, dans un rendez-vous comme ça, c'est désolant... On fait le maximum et à chaque contact pour l’adversaire, il siffle pour eux... Il faudrait qu'il se remette en question. Ce n'est pas pour ça qu'on a perdu, mais on est tous abattus... On a des idées, du contenu. La réussite nous fuit depuis le début de saison. On est en manque de points, mais on ne doit pas lâcher. On continue de travailler. Il faut répéter ce genre de prestation avec des victoires au bout », a-t-il déclaré sur Canal+.