LOSC : Benarbia enfonce Lopez, le bricoleur du LOSC

Dans : LOSC, Ligue 1.

Battu par Angers samedi soir (1-2), le LOSC s’est enfoncé dans la crise. 19e de Ligue 1, l’équipe de Gérard Lopez est en mauvaise posture, même si rien n’est évidemment joué sur le plan comptable. Néanmoins, le projet de l’homme d’affaires luxembourgeois bat sérieusement de l’aile. Et sur RMC, Ali Bernarbia en a remis une couche en affirmant que les dirigeants du LOSC se sont trompés dès le départ, en recrutant une nouvelle équipe d’un coup, et en se séparant de certains cadres historiques du vestiaire comme Mavuba, Basa ou Enyeama.

« Le LOSC s’enfonce de plus en plus. La plupart des actionnaires pensent qu’on peut reprendre un club, tout recommencer à zéro, avec des joueurs étrangers, ils se trompent. Cela n’existe pas, cela ne peut pas marcher. Même si ce n’est pas les mêmes moyens prenons l’exemple du PSG. Au début, il n’y a pas eu 10 arrivées d’un coup, ils ont fait les choses de manière progressive. Souvenez-vous qui arrive au début : Matuidi, Gameiro, Pastore… Mais de manière progressive ! Le problème du LOSC, c’est qu’ils ont mis toute une équipe dans un loft (Basa, Mavuba, Enyeama) alors qu’ils étaient sous contrat. Et ils ont ramené des joueurs qui n’ont même pas le niveau de la L1 » a expliqué le consultant de l’After Foot, très pessimiste quant à l’avenir du club. Pour rappel, les hommes de Christophe Galtier se déplaceront à Nice la semaine prochaine. Un déplacement périlleux pour se relancer…