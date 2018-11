LOSC : Arsenal en panique, très mauvaise nouvelle pour Lille

Dans : LOSC, Mercato, Premier League.

Ce jeudi en Europa League, Danny Welbeck a été victime d’une blessure aussi spectaculaire que grave à la cheville.

L’attaquant anglais a vu sa cheville se disloquer, et a pris directement la direction de l’hôpital. Sans connaître encore le diagnostic définitif, son absence se comptera néanmoins en mois. Résultat, derrière son terrible duo Lacazette-Aubameyang, Arsenal a beaucoup moins de choix offensivement. La conséquence pourrait toucher directement le LOSC. En effet, Unai Emery est un grand fan de Nicolas Pepe, et alors qu’une offensive ne devait être prévue que pour l’été prochain, le club londonien envisage désormais de passer à l’action dès cet hiver annonce The Sun.

Même si l’attaquant ivoirien s’est voulu rassurant en expliquant qu’il se verrait bien rester encore un an ou plus dans le Nord, une offre copieuse d’Arsenal peut faire bouger bien des lignes. Le tabloïd anglais évoque même la somme de 50 ME pour s’offrir l’ancien du SCO. Pour un club en grande difficulté financière il n’y a pas si longtemps que cela, ce montant peut-il être refusé aussi facilement que le propriétaire Gérard Lopez le prétend ? Le mois de janvier donnera son verdict, alors qu’Unai Emery va désormais prier pour qu’aucun de ses deux attaquants vedettes ne se blesse dans les prochaines semaines.