LOSC : A un moment, Nicolas Pépé devra oublier le PSG au mercato

Dans : LOSC, Mercato, PSG, Foot Europeen.

Malgré son désir de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, et celui du LOSC de faire une belle vente avec le club de la capitale, Nicolas Pépé va devoir se rendre à l’évidence.

Contrairement à Antero Henrique, Leonardo ne craque vraiment pas pour l’ailier ivoirien, et ne renvoie aucun signal positif pour un transfert. Alors que l’ancien du SCO d’Angers s’était donné jusqu’à l’après-CAN pour faire le point sur son avenir, cinq clubs sont chauds pour le faire signer. Mais le PSG n’en fait clairement pas partie.

Selon L’Equipe, l’Atlético Madrid et Naples ont déjà soumis une offre, proche de la barre des 80 ME bonus inclus. Le club nordiste attend de savoir si les intérêts d’Arsenal, de l’Inter Milan et de Liverpool vont se concrétiser avant de choisir la meilleure proposition, qui devrait toujours tourner dans ces eaux. Un choix de luxe tout de même pour l’ailier lillois, qui a décidé de faire encore patienter ses courtisans. Mais si Nicolas Pépé attend vraiment un signal du PSG, il semble que l’attente risque d’être très longue.