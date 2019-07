LOSC : 40 ME pour Leao, l'Italie débarque en force

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Mercato pourrait bien rimer avec jackpot du côté de Lille cet été. Et pour cause, le club nordiste, qui espère entre 70 et 80 ME pour le transfert de Nicolas Pépé, est également attaqué pour une autre de ses pépites. Il ne s’agit pas de Jonathan Bamba ni de Jonathan Ikoné mais de Rafael Leao, pas toujours titulaire la saison passée mais qui a laissé entrevoir un potentiel certain. Auteur de 8 buts en Ligue 1 en 2018-2019, le Portugais affole l’Europe et notamment la Série A.

A en croire les informations obtenues par Sport Mediaset, l’Inter Milan a notamment pisté le jeune et prometteur attaquant du Lille OSC en ce mercato estival. Le joueur ferait figure de plan C en cas d’échec dans les négociations concernant Romelu Lukaku et Edin Dzeko. Et comme ces deux dossiers bouillants sont au point mort, l’Inter envisagerait sérieusement de payer les 30 à 40 ME réclamés par Lille pour s’offrir Rafael Leao, arrivé libre du Sporting Portugal l’été dernier. Gérard Lopez en salive déjà…