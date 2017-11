Lille : Tout le vestiaire est d’accord sur Bielsa confirme Benzia

Dans : LOSC, Ligue 1.

Incapable de gagner un match de championnat depuis la 1ère journée, Lille tente désespérément de trouver des solutions en interne.

Récemment, plusieurs joueurs auraient demandé à l’entraîneur Marcelo Bielsa de revoir ses plans. En effet, l’Argentin n’aligne pas certains éléments à leur poste de prédilection, ce qui agacerait le groupe. On parle d’une véritable fracture entre les Dogues et leur coach. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, le milieu offensif Yassine Benzia a pourtant donné une version bien différente de la situation au LOSC.

« Depuis que je joue au football, je n'ai jamais vu un entraîneur aussi précis et pointilleux que Marcelo Bielsa. Il est réputé mondialement. On est tous à 100% derrière lui, même si les résultats ne sont pas encore là, a certifié l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Grâce à Marcelo Bielsa, chaque jour nous évoluons footballistiquement et humainement. » A croire qu’El Loco garde le soutien et la confiance de son effectif. En tout cas, le club nordiste étudierait la piste de Javi Gracia pour remplacer Bielsa.