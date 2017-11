LOSC : Javi Gracia pour succéder à Marcelo Bielsa ?

Dans : LOSC, Ligue 1.

Les mauvais résultats s’enchainent pour Lille en cette première partie de saison, et cela fragilise forcément la situation de Marcelo Bielsa. De plus en plus critiqué, El Loco pourrait bien finir par passer à la trappe si la mauvaise passe venait à perdurer. Et les dirigeants nordistes ont visiblement pris les devants puisque Marca et AS, les deux principaux quotidiens sportifs espagnols, annoncent que Marc Ingla, directeur sportif des Dogues, a pris contact avec Javi Gracia. L’ancien milieu de terrain de la Real Sociedad est sans poste actuellement après avoir été limogé du Rubin Kazan l’été dernier, et son profil intéresse beaucoup Lille.